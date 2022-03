Alice De Carlo, chi è l'attrice di Ognuno è perfetto: "Me ne frego di avere un cromosoma in più o in meno"

28 marzo 2022 a

Alice De Carlo ospite di Oggi è un altro giorno - lunedì 28 marzo 2022 - il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Alice è diventata famosa nel ruolo di Tina in Ognuno è perfetto, la serie tv in onda sulla Rai che affronta il tema della sindrome di Down.

Romana, 25 anni, Alice nella fiction come nella realtà è fidanzata con Gabriele. I due stanno insieme da cinque anni. Il loro amore, raccontano le cronache, è nato sul set di Hotel 6 Stelle. Ospite del programma I soliti ignoti, Alice de Carlo ha parlato del suo amore per Gabriele, anche lui affetto dalla sindrome di Down. “Lui mi ha conquistato con il suo bellissimo sorriso e con i suoi meravigliosi occhi. C’è stato un colpo di fulmine, con lui non mollo mai. Non solo sono innamorata di lui, ma se potessi lo bacerei tutto il tempo” ha raccontato. La sua carriera da attrice è nata quasi per caso, in seguito a un provino a cui aveva deciso di partecipare per fare un’esperienza diversa, ma da allora le soddisfazioni non sono mancate ed è per questo che si augura di poter fare stabilmente questo lavoro. Affetta da sindrome di Down, ma questo non ha rappresentato mai per lei un problema, anzi: “Me ne frego di avere un cromosoma in più o in meno. Sono una ragazza normale, che vive come tutte le altre” ha raccontato in una intervista.

Alice - che ha fatto parte anche del cast della fiction Doc - ha raccontato di amare "ciò che mi rende felice, la mia famiglia, Gabriele, la danza, il mio lavoro. Nella vita vorrei proprio fare la ballerina".

