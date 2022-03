Scialpi, dal successo ai problemi di salute: il matrimonio, la malattia della madre, la morte dei genitori e l'amore per Leo

28 marzo 2022 a

Scialpi ospite di Oggi è un altro giorno - lunedì 28 marzo 2022 - trasmissione condotta da Serena Bortone nel primo pomeriggio Rai, subito dopo il Tg1 dell'ora di pranzo. Il cantante ha appena inciso un nuovo singolo dal titolo Eppure sei mio fratello. Pseudonimo di Giovanni Scialpi, Scialpi è nato a Parma e ha 59 anni. Scoperto da Franco Migliacci, fa il suo esordio nel 1983 con il singolo Rocking Rolling vincendo il Festivalbar nella sezione Discoverde. Poi nel 1988, in coppia con Scarlett, vince il Festivalbar con il brano Pregherei. Nel 1990 è stato co-conduttore del programma Ricomincio da due, insieme a Sabrina Salerno. Negli anni Novanta ha avuto una grande crisi artistica seguita da un breve periodo di lontananza dalle scene. Lo scorso anno ha ammesso pubblicamente di vivere in condizioni di estrema indigenza. In precedenza aveva rivelato ai suoi fan attraverso Instagram di avere gravi problemi di salute e di aver rischiato di morire tre volte. Il cantante soffre di una aritmia “non sostenuta da pacemaker”,

Nella vita privata il cantante è sposato con Roberto Blasi, manager con cui ha avuto una lunga relazione prima del matrimonio del 2015. I due hanno partecipato al reality Pechino Express. Il loro matrimonio, però, dura solo fino al 2017. “Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”, ha dichiarato Scialpi durante un’intervista a Chi. Nel 2018 il cantante si lega a un uomo di nome Leo che recentemente - durante l'ospitata a Verissimo - gli ha fatto una grande dichiarazione d'amore: "Voglio che il mondo sappia che ti amo. Ci siamo conosciuti quattro anni fa e da allora sono cambiate tante cose. Il Covid con le difficoltà che tutti abbiamo dovuto affrontare, tra salute e tutto il resto. Ma una cosa è chiara, tu mi ami e io ti amo. Non vedo l'ora di essere con te nello stesso posto, in modo da poter stare uno accanto all'altro. Farsi le coccole al telefono non è la stessa cosa. Ti amo".

Scialpi ha sofferto molto per la perdita di entrambi i genitori. Il padre - mentre partecipava a Music Farm - è morto d'improvviso, la madre si è ammalata di Alzheimer. "Una malattia crudele. Ha vissuto 15 anni dalla diagnosi e per 12 anni l'ho accudita solo io. Ho visto mia madre morire due volte. Il 23 dicembre del 2013, l'ho trovata nuda, in una situazione disagiata, che urlava. Ho chiamato mia zia per chiederle cosa fare. Lei mi disse di portarla a fare un giro. L'ho vestita, le ho preso un cappuccino e un cornetto al bar. Poi siamo tornati a casa e lì ho visto mia madre per l'ultima volta, perché – colpo di scena – si è voltata verso di me e ha detto: "Giovanni perdonami" e poi si è voltata ed è rimasta con quello sguardo. Per me quel giorno è morta, anche se la morte è avvenuta tre anni dopo" ha raccontato sempre a Verissimo.

