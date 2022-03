Jada Pinkett, chi è la moglie di Will Smith: attrice anche lei, soffre di alopecia. Il matrimonio, i figli, la crisi e la relazione con un cantante. Ora la malattia

28 marzo 2022 a

Involontaria protagonista senza vincere alcun premio. Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, è stata infatti indirettamente al centro delle attenzioni della notte degli Oscar, la serata più attesa negli Stati Uniti e in cui vengono premiati i migliori film al cinema dell'ultimo anno. Sul palco hollywoodiano Chris Rock, ha fatto una battuta, dicendo di non vedere l’ora di vedere la moglie di Smith in Soldato Jane 2, rievocando il film in cui Demi Moore si arruola in marina e si rasa la testa a zero. Peccato che Jada Pinkett soffra di alopecia e la sua testa rasata non è una scelta di stile. La battuta ha fatto andare fuori dai gangheri Smith che ha colpito Rock con uno schiaffo e minacciandolo con un "lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca".

Ma chi è Jada Pinkett? Originaria di Baltimora, 50 anni compiuti lo scorso settembre ha iniziato la sua carriera di attrice negli anni Novanta debuttando al cinema in Menace II Society (1993). La svolta arriva al fianco di Eddie Murphy in Il professore matto (1996) e da allora ha recitato in più di venti film, tra cui Set It Off (1996), Scream 2 (1997), Ali (2001), The Matrix Reloaded (2003), The Matrix Revolutions (2003), Collateral (2004), Madagascar (2005-2012), Bad Moms (2016) e Girls Trip (2017). In televisione ha recitato in Hawthorne (2009–2011) e Gotham (2014–2016). Parallelamente ha iniziato anche la carriera musicale creando nel 2002 la band heavy metal, Wicked Wisdom, per la quale era una cantante e cantautrice. Insieme a suo marito e a James Lassiter ha anche una compagnia di produzione, la Overbrook Entertainment. Ha inoltre scritto un libro per bambini, Girls Hold Up This World, che è stato pubblicato nel 2004.

Jada Pinkett ha sposato Will Smith nel 1997 dopo due anni di fidanzamento. La coppia ha due figli, Jaden (1998) e Willow (2000). Inoltre è matrigna di Trey Smith, figlio che il marito ha avuto dal precedente matrimonio. Due anni fa la coppia ha rivelato di aver vissuto un breve periodo di separazione: Pinkett Smith ha ammesso di aver avuto nello stesso periodo una relazione con il cantante August Alsina. Ora si trova a fare i conti con l’alopecia, una malattia autoimmune che porta alla perdita dei capelli fino alla loro totale scomparsa. “Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”, aveva raccontato nel 2018 in diretta sul suo profilo Facebook, rivelando per la prima volta della sua malattia.

