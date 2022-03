Stasera in tv lunedì 28 marzo, su Rai 1 torna Studio Battaglia. La trama

28 marzo 2022 a

La fiction torna protagonista della televisione di Stato, nella serata di oggi, lunedì 28 marzo. Si spalancano di nuovo le porte dello Studio Battaglia. E' il legal 0dramedy che vede in prima linea le tre avvocate divorziste e una futura sposa con Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Giorgio Marchesi. Appuntamento a partire dalle 21.25 sulle frequenze di Rai 1. Conoscere lo Studio Battaglia aiuta a rendersi conto che un nome può indicare una predisposizione, spiega la rete nel comunicato di presentazione della puntata della serie, prevista per questa sera.

Diamo uno sguardo alla trama. Anna vorrebbe fidarsi ancora di Alberto, ma a poco a poco capisce che lui non le sta dicendo tutta la verità. Si immerge nel caso di un uomo in causa con la ex moglie che si oppone alla vaccinazione del loro bambino e consiglia una coppia che vorrebbe ottenere le password degli account del figlio deceduto. Nina scopre che lo Studio Battaglia naviga in pessime acque e prova a farsi perdonare da Viola, che a sua volta cerca senza successo di riappacificarsi con Alessandro. Anna riceve da Massimo la proposta di partire per un viaggio di lavoro all’Argentario. Raggiungeranno Carla che, rifiutata l’offerta milionaria del marito, ha deciso di intentargli causa.

Una puntata, dunque, che si annuncia particolarmente intensa e in cui non mancheranno emozioni ed episodi considerati molto particolari nella trama complessiva della serie. Curiosità per la vicenda che riguarda la sfida legale per la vaccinazione: no vax protagonisti anche delle serie tv. Trama a parte, si rinnova la battaglia tra Rai 1, ammiraglia della tv pubblica, e Canale 5. Nella principale rete del Gruppo Mediaset, infatti, nuovo appuntamento con L'Isola dei famosi, programma condotto da Ilary Blasi e con la partecipazione di Vladimir Luxuria e Nicola Savino nel ruolo di opinionisti. Chi la spunterà questa sera sul fronte degli ascolti televisivi?

