Oscar, tutti i vincitori. Miglior film Coda, migliori attori Jessica Chastain e Will Smith

28 marzo 2022 a

a

a

Non sono mancate le emozioni nella serata della 94esima edizione dei premi Oscar, andata in scena nella notte italiana al Dolby Theatre di Los Angeles. E come al solito non sono mancate nemmeno le polemiche e persino una aggressione, episodio inedito durante l'assegnazione delle ambite statuette (ne scriviamo a parte). A parte tutto, di seguito tutti i vincitori del più ambito premio del mondo del cinema.

Oscar 2022, Will Smith e il pugno in diretta a Chris Rock

Miglior film: Coda; Migliore attrice protagonista: Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye); Miglior attore protagonista: Will Smith (Una famiglia vincente - King Richard); Migliore regia: Jane Campion (Il potere del cane); Migliore canzone: No time to die - Billie Eilish e Finneas O'Connell (No time to die); Miglior documentario: Summer of Soul; Miglior sceneggiatura non originale: Sian Heder (I segni del cuore - Coda); Miglior sceneggiatura originale: Kenneth Branagh (Belfast); Migliori costumi: Jenny Beavan (Crudelia); Miglior film internazionale: Drive My Car (Giappone - Ryusuke Hamaguchi); Miglior attore non protagonista: Troy Kotsur (I segni del cuore - Coda); Miglior film d'animazione: Encanto.

Oscar 2022, 'Coda' miglior film. Sorrentino non ce la fa

Migliori effetti speciali: Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer - Dune (Dune: Part One); Miglior fotografia: Greig Fraser - Dune (Dune: Part One); Miglior attrice non protagonista: Ariana DeBose (West Side Story); Miglior trucco: Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh - Gli occhi di Tammy Faye (The Eyes of Tammy Faye); Miglior sonoro: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett - Dune (Dune: Part One); Miglior scenografia: Patrice Vermette - Dune (Dune: Part One); Miglior montaggio: Joe Walker - Dune (Dune: Part One); Miglior colonna sonora: Hans Zimmer - Dune (Dune: Part One); Miglior cortometraggio: The Long Goodbye, regia di Aneil Karia e Riz Ahmed; Miglior corto documentario: The Queen of Basketball, regia di Ben Proudfoot; Miglior corto d'animazione: The Windshield Wiper, regia di Alberto Mielgo e Leo Sanchez.

Oscar 2022, Sean Penn: "Boicottarli se non si permetterà a Zelensky di parlare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.