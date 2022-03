La notte degli Oscar, dove e come vedere la cerimonia: diretta tv, orari, film e premi. La guida

27 marzo 2022 a

Questa notte – a partire dalle ore 2 italiane sino a circa le 5 di lunedì 28 marzo 2022 – al Dolby Theatre di Los Angeles ci sarà la cerimonia degli Oscar, edizione numero 94, i premi più importanti del cinema americano. Saranno consegnati premi in 23 categorie: per ognuna ci sono cinque candidati, fatta eccezione per il miglior film, per cui sono dieci. Il film con più candidature è Il potere del cane, che insieme a I segni del cuore e Belfast è anche uno dei film considerati favoriti per l’Oscar al miglior film. Le conduttrici sono le attrici Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Per consegnare premi saliranno sul palco, tra gli altri: Kevin Costner, Jamie Lee Curtis, Lady Gaga, Jennifer Garner, Jake Gyllenhaal, Tiffany Haddish, Woody Harrelson, Tony Hawk, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Lily James, Daniel Kaluuya, Zoë Kravitz, Mila Kunis, Rami Malek, Shawn Mendes, Jason Momoa, Bill Murray, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Chris Rock, Uma Thurman, John Travolta, Serena e Venus Williams. Ci saranno poi le esibizioni musicali di, tra gli altri, Beyoncé e Billie Eilish.

La grande favorita per l’Oscar alla regia è Jane Campion (regista di Il potere del cane), grande favorito per l’Oscar al miglior attore protagonista è Will Smith, che in Una famiglia vincente – King Richard è l’inflessibile padre delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams. La più probabile vincitrice dell’Oscar per la miglior attrice non protagonista sembra essere Jessica Chastain, per il suo ruolo in Gli occhi di Tammy Faye. Dune sembra destinato a vincere più di un premio cosiddetto “tecnico”. Per quanto riguarda l’Italia, oltre a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, candidato come miglior film internazionale, tra i film d’animazione è candidato Luca, diretto dal regista Enrico Casarosa. C’è poi una nomination per Massimo Cantini Parrini, che si è occupato dei costumi di Cyrano. In Italia la notte degli Oscar si potrà seguire in diretta - dalle ore 2 - su Sky Cinema Oscar, Sky Uno e in chiaro su TV8. Le trasmissioni in attesa della diretta inizieranno dalle 00.15.

