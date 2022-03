L'Eredità, Lara torna campionessa nella puntata del 27 marzo 2022. Alla Ghigliottina perde ancora

27 marzo 2022 a

a

a

Lara di nuovo campionessa del quiz-game L'Eredità, il programma che ogni giorno va in onda su Rai1 prima del Tg1 ed è condotto da Flavio Insinna. L'affascinante biologa di San Bartolomeo in Bosco, una frazione di Ferrara, ha centrato la sua quarta vittoria (su sei partecipazioni) senza però coronarla con il trionfo completo alla Ghigliottina nella puntata di domenica 27 marzo 2022. Ci potrà però riprovare domani.

Flavio Insinna, le nozze saltate e l'amore per Adriana. La depressione: "Oggi mi voglio più bene"

Al triello si presentano Lara - alla sesta partecipazione nel gioco - e il campione in carica, ha vinto la puntata di ieri, Luigi oltre alla new entry Francesca. Lo scoiattolo volpe, risposta alla domanda "secondo gli scienziati quale animale per spostarsi agilmente tra i rami usa tecniche analoghe al Parkour?", manda proprio Lara alla sua personale quarta Ghigliottina. Fondamentale anche la precedente risposta (la Nasa ha individuato dei corpi celesti che sono stati ribattezzati "sette sorelle della Terra") sbagliata da tutti i concorrenti.

Lara, chi è la campionessa de L'Eredità: l'amore per i gatti e per il fidanzato Matteo. I social pazzi di lei

Alla Ghigliottina la campionessa si presenta con un bottino di 230mila euro, dimezza due volte e gioca per 57.500 euro. Le parole decisive sono attimo, errore, guida, fondi e muscolare. Lara tenta la soluzione con gloria, ma quella vincente era distrazione.

L'Eredità, Luigi nuovo campione: alla Ghigliottina una nocciola di troppo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.