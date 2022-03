Diletta Leotta, vacanza con Marcell Jacobs: il video della sfida di corsa nel deserto

27 marzo 2022 a

Si sono trovati casualmente in vacanza a Dubai (o si erano dati appuntamento?) e sono diventati protagonisti immediatamente dei social. Stiamo parlando di Diletta Leotta e Marcell Jacobs. La conduttrice e volto di Dazn ha viaggiato in Oriente con le sue amiche del cuore Lorenza Di Prima e Rossella Fiamingo, mentre il campione olimpico dei 100 metri si riposa con la fidanzata (e futura moglie) Nicole Daza dopo aver vinto anche il titolo mondiale indoor dei 60 metri.

Così i due gruppi si sono uniti in cene ed escursioni costantemente rese pubbliche sui social. Virale il video in cui - in pieno deserto - Jacobs è stato sfidato dalla sexy conduttrice siciliana. Lui con il classico vestito arabo, la dishdasha, rigorosamente bianco e lungo fino alle caviglie come fosse una tunica, lei invece con un copricapo colorato, una sorta di turbante, e t-shirt nera piuttosto scollata (senza reggiseno). Diletta parte in anticipo e corre anche in bello stile, Marcell si produce nella classica sua falcata e vicino agli amici che riprendono la scena con gli smartphone si tuffa per arrivare primo mentre anche Diletta cade sfiorando l'incidente hot: una bretella si sfila ma nulla si vede.

Chissà se i due gruppi torneranno a frequentarsi anche in Italia. Jacobs con la sua futura moglie Nicole è tornato in Italia mentre la vacanza di Diletta e delle sue amiche tra la campionessa di scherma Fiamingo sembra continuare tra cene extralusso e scatti bollenti in cui il fisico è sempre esibito.

