Che tempo che fa stasera in tv domenica 27 marzo. C'è la giornalista Marina Ovsyannikova, tra gli ospiti di Fabio Fazio anche Terence Hill

Stasera in tv - domenica 27 marzo 2022 - va in onda un'altra puntata di Che tempo che fa dedicata alla guerra in Ucraina con contributi da parte di ospiti speciali, giornalisti, inviati e intellettuali. Il programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai3 dalle ore 20 avrà un ospite davvero eccezionale dopo le testimonianze del calciatore Andriy Shevchenko, del due volte Premio Oscar Sean Penn e del conduttore tv ucraino Oleg Paniuta: stavolta ci sarà Marina Ovsyannikova, la giornalista che ha sfidato la censura della televisione russa con un cartello “NO WAR”, rischiando 15 anni di carcere. La trasmissione insisterà nel raccontare il dolore, la resilienza e il coraggio che il popolo ucraino continua a dimostrare, sotto la guida del presidente Volodymyr Zelensky, da poco proposto per il Premio Nobel per la Pace.

Non solo guerra però, Fazio - coadiuvato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck - tornerà alle sue classifiche interviste con personaggi del momento, slegate però dalla guerra. Momenti dunque più leggeri. Come ospite infatti ci sarà Terence Hill, lo storico interprete di Don Matteo. Per l’attore è un momento molto importante: dopo la bellezza di 13 stagioni e 22 anni di set, infatti, Hill lascerà il ruolo a Raoul Bova. Ne parlerà in compagnia del suo maresciallo Cecchini, Nino Frassica.

Uno sguardo sarà poi sempre lanciato sul fronte Covid. Proprio per questo motivo tra gli ospiti della puntata anche il ministro della Salute, Roberto Speranza; il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani e il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni.

