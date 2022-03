Sophie Codegoni, chi è: dalla presunta storia con Fabrizio Corona al fidanzamento con Alessandro Basciano

27 marzo 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con Verissimo e le sue storie oggi, domenica 27 marzo. In onda alle ore 16,30 su Canale 5, il programma è condotto da Silvia Toffanin, che nelle sue interviste racconta la vita e la carriera degli ospiti in studio. Tra di loro, oggi, c'è anche Sophie Codegoni.

Soleil Sorge, nuovo amore con Carlo Domingo?

Ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex tronista di Uomini e Donne, Sophie è nata a Riccione nel 2000. Suo padre Stefano è noto per essere fidanzato con una ex concorrente del Grande Fratello: Man Lo Zhang. Nata a Pechino, la donna vive in Italia da diversi anni e nel 2006 è stata tra le protagoniste del GF. Dopo aver lavorato come modella per Chiara Ferragni, ha partecipato a Uomini e Donne, dove ha iniziato una frequentazione con il corteggiatore Matteo Ranieri. "La storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane - ha sottolineato tempo fa in una vecchia dichiarazione -: poi mi sono ritrovata più single di prima. Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente. Insomma, una brutta persona, tutt’altro, rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed é stata una delusione.Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento".

Donatella Rettore, la malattia e quella volta che rischiò la vita. L'amore per Claudio Rego

Sì, perché seppur molto giovane, sono comunque già diversi i nomi associati alla bella romagnola. Tra questi, anche Fabrizio Corona. Se in un primo momento lei aveva smentito un rapporto, durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 6 ha ammesso l’esistenza di una storia passata, spiegando che lui è il suo manager e che per un breve periodo hanno provato a stare insieme senza successo. Adesso, ha trovato l'amore all'interno della casa del GFVip, con Alessandro Basciano.

Kledi Kadiu e Charlotte, il figlio Gabriel ha la meningo-encefalite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.