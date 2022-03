Soleil Sorge, chi è: dal Grande Fratello Vip a La pupa e il secchione. Il flirt con Alex Belli, ora il fidanzato è Carlo Domingo?

27 marzo 2022 a

Il Grande Fratello Vip torna ancora una volta protagonista a Verissimo. Anche oggi, domenica 27 marzo, alle 16,30 ci sarà spazio per i concorrenti dell'ultima edizione del programma di Canale 5. E così, tra gli ospiti di Silvia Toffanin, ci sarà anche Soleil Sorge.

Soleil Anastasia Sorge, in arte Soleil Stasi, è nata a Los Angeles nel 1994 da padre italiano e madre americana. Torna in Italia, in Abruzzo, durante l'adolescenza, per poi volare a New York per studiare recitazione presso il The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Al rientro nella Penisola, è volto di Roma Tv e Roma Now, partecipa a Miss Italia e a Uomini e Donne nel 2016, quando viene scelta da Luca Onestini. La loro relazione, però, si interrompe quando Luca partecipa al Gf vip 2. In seguito, nel 2019 partecipa a L'isola dei famosi, dove lega molto con Jeremias Rodriguez, mentre nel 2020 è tra i concorrenti di Pechino Express assieme alla mamma Wendy Kay.

Nel 2021, infine, la partecipazione al Grande Fratello Vip, in cui è al centro del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Nella casa del GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge si piacciono fin dal primo giorno e formano una coppia inseparabile tra giochi, abbracci e alleanze. I due non nascondono una forte complicità che, in un primo momento, definiscono come un’intensa amicizia. Con il passare dei giorni però il loro legame sembra diventare qualcos'altro. A notare da casa atteggiamenti diversi è anche Delia Duran, moglie di Alex, che entra così all'interno della casa per chiedere chiarimenti. Alex viene squalificato per non aver rispettato le regole anti Covid, poi Delia entra come concorrente. Stanco di essere attaccato e non compreso, Alex torna al GF Vip nella puntata del 28 gennaio per raccontare la sua verità e spiegare cosa intende con il concetto di amore libero. All'interno della casa, comunque, tra Delia e Soleil il peggio sembra essere passato. Alex è tornato assieme alla moglie e Soleil adesso è una delle opinioniste de La pupa e il secchione. E l'amore? Adesso le voci direbbero di un suo fidanzamento con Carlo Domingo, proprietario di una grossa compagnia di eventi che opera sul territorio nazionale.

