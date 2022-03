Domenica In, Stefano De Martino conferma: "Con Belen ci vediamo spessissimo"

27 marzo 2022 a

La storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere tornata ai fasti di un tempo. Tra una storia della showgirl argentina e una dichiarazione della sorella Cecilia Rodriguez, ci pensa anche Mara Venier a Domenica In a far mandare un messaggio proprio da parte del ballerino. Parlando del figlio Santiago, Stefano dice: "E' a casa con la mamma". Mara la saluta, "non ci vediamo da molto, tu invece la vedi?". "Sì, ci vediamo spessissimo", nascondendo a stento l'emozione e con la voce tremolante. Se due indizi fanno una prova, il terzo cosa porta?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, è tornato l'amore

Sulla possibilità di un nuovo figlio, dice: "Il rapporto con mio figlio Santiago è splendido, non so se adesso riuscirei ad averne un altro". Tornando al gossip, De Martino commenta: "Basta non andare dal dentista o dal parrucchiere. Sono molto felice e sereno in questo momento". Mara dice anche, "se è vero che gli amori possono finire, è vero che possono anche ricominciare, mai dire mai".

Domenica In, dalla guerra agli sketch con Di Martino e le canzoni di Arisa

