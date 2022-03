Manila Nazzaro, chi è la Miss Italia 1999. La malattia, l'amore per Lorenzo Amoruso e la carriera in tv

27 marzo 2022 a

Come ogni fine settimana, anche oggi domenica 27 marzo torna l'appuntamento con Verissimo su Canale 5. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, va in onda alle 16,30 il sabato e la domenica, ed è molto amato dal pubblico. Molte le storie raccontate, che emozionano i telespettatori e la stessa conduttrice. Oggi tra gli ospiti ci sarà anche Manila Nazzaro, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip.

Miss Italia 1999, Manila Nazzaro è nata a Foggia nel 1977. Conduttrice televisiva, radiofonica, attrice teatrale ed ex modella, dopo la vittoria del concorso di bellezza è testimonial di diverse campagne pubblicitarie e telepromozioni ed inizia a studiare recitazione. Partecipa negli anni a diversi spettacoli teatrali e dal 2014 è una delle inviate di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2, mentre in seguito passa anche al ruolo di co-conduttrice. Dal 2017 conduce anche alcuni programmi radiofonici su Rtl 102.5, nel 2020 assieme al compagno Lorenzo Amoruso è tra i partecipanti di Temptation Island e nel 2021 prende parte al Grande Fratello Vip, venendo eliminata in semifinale.

Lato vita privata, come detto, al momento è legata all'ex calciatore Lorenzo Amoruso. In passato, invece, era stata sposata sempre con un calciatore, Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli. Inoltre, nel 2014 aveva detto di essere affetta da morbo di Basedow. La sua malattia autoimmune ha colpito il suo corpo rischiando addirittura di lasciarla senza voce e costringendola ad un notevole aumento di peso di almeno 20 chili.

