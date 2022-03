Shel Shapiro, la tragedia della moglie morta suicida. Chi è l'ex cantante dei The Rokes: la carriera e il nuovo album

27 marzo 2022 a

Ospite della puntata odierna - 27 marzo - di Domenica In sarà Shel Shapiro. Il cantante inglese, naturalizzato italiano, sarà negli studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle 14,30 per presentare il nuovo album, Quasi una leggenda, e per esibirsi con alcuni brani.

Nato da una famiglia ebraica di origini russe, il debutto in Italia è datato 1963 col suo gruppo, gli Shel Carson Combo, che in seguito cambierà nome in The Rokes e raggiungerà il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi e contendendo all'Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale band del beat italiano. Ma il gruppo nel 1970 si scioglie e così Shapiro inizia la sua carriera da solista e da autore e produttore per tantissimi artisti di successo nazionale e internazionale, tra cui Patty Pravo, Mia Martini, Dory Ghezzi, Mina, Ornella Vanoni, i Dik Dik, Gianni Morandi, Rino Gaetano e tanti altri ancora.

Lato vita privata, era sposato con l'ex fotomodella e miss Cinema 1962 Maria Lina Carreri. I due erano convolati a nozze nel 1969, ma la donna si suicidò nel 1992, chiudendosi nella propria auto nel garage di casa e togliendosi la vita con il gas emesso dal tubo di scarico. Dal loro matrimonio è nata la figlia Malindi Michelle, che fu di grande aiuto nel superare il terribile momento vissuto dal padre dopo la morte della moglie. Infatti, è solo grazie al suo amore e a quello degli amici che Shapiro riuscì a guardare avanti e a lasciarsi alle spalle la tragedia che l'aveva colpito qualche anno prima.

