Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Il video sulle Stories e le parole di Cecilia: "Magari l'uomo giusto per mia sorella c'è sempre stato"

Ogni giorno che passa ci sono sempre più indizi, mai confermati ufficialmente, che fanno intendere come la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia ripartita per la terza volta. I due, sposatisi una prima volta, tornati insieme dopo la prima separazione e poi nuovamente divisi, farebbero nuovamente coppia da alcune settimane. O almeno, questo è quello che sembra andando ad analizzare ogni Instagram Stories e ogni post pubblicato su Instagram dai diretti interessati, ed è quello che sembra se si provano a capire le parole di una persona molto vicino a entrambi.

Si tratta di Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina molto amata dal pubblico. In un'intervista al settimanale Nuovo Tv, ha detto: "C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti. Mia sorella non è una mangia-uomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato".

Ulteriore conferma arriva da un video pubblicato sulle Stories di Belen nella giornata di ieri. Stefano, infatti, non si vede, ma si sente parlare di lavoro al telefono. Eccola quindi la conferma, ulteriore, di un ritorno di fiamma che fa felice i diretti interessati e i loro milioni di fan.

