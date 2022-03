Notte degli Oscar, tutto pronto: dove si vede e a che ora in diretta tv in Italia. I film e gli attori favoriti

27 marzo 2022 a

Tutto pronto per la notte per eccellenza del cinema mondiale. Oggi, infatti, si terrà la 94esima edizione degli Academy Awards, la cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles, e sarà un grande ritorno al glamour di Hollywood, dopo l'appuntamento dello scorso anno ancora condizionato dal Covid. Grande favorito per fare incetta di statuette è 'Il potere del cane', con ben 12 nomination, ma anche altri film hanno molte candidature, su tutti 'Dune' e 'Belfast'. La cerimonia inizierà alle 20 di Los Angeles, e sarà trasmessa in diretta sulla ABC (in Italia dalla mezzanotte su Sky Cinema Oscar, su Sky Uno, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8). Il nostro Paese è rappresentato da Paolo Sorrentino, con il suo 'È stata la mano di Dio' candidato a miglior film straniero: Sorrentino potrebbe bissare la vittoria ottenuta con 'La grande bellezza', ma questa volta non parte favorito. Un po' di Italia anche con il costumista Massimo Cantini Parrini, candidato per 'Cyrano', e con Enrico Casarona per l'animazione, con 'Luca'.

Oscar 2022, guerra Ucraina-Russia convitato pietra cerimonia

Come miglior film assoluto, 'Il potere del cane' dovrà vedersela con 'Belfast', 'CODA', 'Don't Look Up', 'Drive My Car', 'Dune', 'King Richard', 'Licorice Pizza', 'Nightmare Alley' e 'West Side Story'. La scelta sulla categoria 'migliore attrice' è stata invece particolarmente controversa quest'anno, sono state escluse infatti Lady Gaga per 'House of Gucci', Jennifer Hudson per 'Respect', Caitriona Balfe per 'Belfast' e Renate Reinsve per 'The Worst Person in the World'. In ogni caso, 'Il potere del cane' è il candidato favorito come miglior film e miglior regia per Jane Campion. Ma c'è anche la possibilità che 'CODA' vinca come miglior film, specialmente dopo aver vinto ai Producer's Guild Awards. In entrambi i casi, sarebbe la prima volta che un film distribuito in streaming vince come miglior film. Altri probabili vincitori sono Will Smith come miglior attore nei panni del padre delle sorelle Williams in 'King Richard', Jessica Chastain come miglior attrice ('The Eyes of Tammy Faye'), Troy Kotsur come miglior attore non protagonista ('CODA') e Ariana DeBose come miglior attrice non protagonista ('West Side Story').

Tantissime le star che consegneranno i premi nella notte degli Oscar: Bill Murray, Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoe Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong'o e Rosie Perez. Presenteranno anche Jason Momoa, Serena e Venus Williams, Chris Rock, Yuh-jung Youn, Sean 'Diddy' Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry, H.E.R., Tiffany Haddish ed Elliot Page.

