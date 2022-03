Linea verde, dove sono oggi domenica 27 marzo: il programma di Rai 1 fa tappa in Liguria, a Sanremo. Le anticipazioni

27 marzo 2022 a

E' domenica, e così anche oggi 27 marzo torna Linea verde, il programma condotto da Beppe Convertini e Peppone Calabrese in onda su Rai 1 alle 12,20 e che va alla scoperta dell'agricoltura italiana e delle sue eccellenze del settore enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell'economia nazionale. L'appuntamento odierno è in Liguria. Andiamo a scoprirlo insieme.

Guardando pedalare Beppe e Peppone sull'ultima tratta di una corsa ciclistica memorabile, la Milano-Sanremo, Gino Bartali avrebbe esclamato "Gli è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare". I conduttori della trasmissione invece approfittano delle loro bici naif per godersi la bellezza del territorio che circonda la Città dei fiori. Vigneti eroici, percorsi in mountain bike attraverso territori con vedute mozzafiato, coltivazione di un orto diviso in riquadri da curare come propri, l'assaggio della tipica focaccia detta "sardenaira" con pomodoro e olive, pesca e frittura del pesce a miglia zero sono alcuni dei tanti passaggi che compongono la puntata. Nella quale c'è posto anche per un teatro Ariston come non lo avete mai visto che ha il suo centro nella città di Sanremo che mostra la sua straordinaria capacità di essere attrattiva in tutte le stagioni dell'anno.

Un appuntamento tutto da vivere, quindi, quello che andrà in onda tra qualche ora sul primo canale della tv di Stato. Il programma, che piace ai telespettatori, viene proposto settimanalmente ormai da anni. Chissà quale sarà la prossima tappa di Beppe e Peppone: non resta che attendere.

