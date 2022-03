Eden, perché va in onda in seconda serata: stasera in tv 26 marzo su La7. Viaggio tra Garfagnana, Trapani e Lapponia

26 marzo 2022 a

Stasera in tv - sabato 26 marzo 2022 - appuntamento in seconda serata con Eden - Un pianeta da salvare, la trasmissione che si occupa di viaggi, natura, ambiente condotto da Licia Colò su La7 (dalle ore 22.30). Stavolta l'affascinante conduttrice ci porterà in Garfagnana, poi a Trapani e infine Mr. Nat ci racconterà la Lapponia.

In Garfagnana dunque Eden è sulle tracce di San Pellegrino, il figlio del Re di Scozia vissuto in queste zone nel settimo secolo. Questa mitica figura, santificato dal popolo, ma mai riconosciuto tale dalla Chiesa, visse fino a 96 anni come eremita sulle Alpi Apuane e la leggenda narra che trascorse gli ultimi sette anni di vita dentro il tronco di un maestoso faggio. Le sue spoglie sono tutt’oggi visibili nel Santuario di San Pellegrino in Alpe, piccolo borgo a lui dedicato. L’escursione prosegue nel paese simbolo di questa regione, Castelnuovo Garfagnana. Qui Ludovico Ariosto completò il suo “Orlando Furioso”, oltre a governare per conto degli Estensi. Chiuderemo il viaggio nella Fortezza delle Verrucole, dove è stato creato un “Archeo Park” e i turisti che lo visitano vivono una suggestiva full immersion nelle atmosfere medioevali, grazie alla perfetta conservazione della rocca.

Nella seconda parte della puntata spazio a Trapani, capoluogo siciliano, che negli ultimi anni ha goduto di una nuova spinta turistica. In primis grazie al recupero urbanistico di zone come i bastioni del suo lungomare o la cura del Giardino Margherita, piccolo ma rigoglioso polmone verde nel centro città. Licia raggiungerà infine la riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, dove il WWF è riuscito a ripopolare di fenicotteri rosa e di piante rarissime queste zone abbandonate da tempo. Completano la puntata il reportage di Mr. Nat dalla Lapponia e un documentario che grazie a spettacolari immagini, ci mostrerà come il Blu sia il colore più diffuso sul nostro pianeta.

