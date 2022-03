L'Eredità, Luigi campione nella puntata del 26 marzo 2022 ma perde alla Ghigliottina

26 marzo 2022 a

Nuovo campione a L'Eredità: nella puntata di sabato 26 marzo 2022 la new entry Luigi da Lecce alla prima partecipazione centra subito la qualificazione alla Ghigliottina anche se non riesce a vincere il montepremi finale. Un nuovo protagonista dunque per il quiz game di Rai1 in onda ogni giorno prima del telegiornale e condotto da Flavio Insinna. Dopo l'era di Alessio - campione dei record - che ha battagliato con Aicha ed è stato eliminato da Norma, le vittorie di Lara, ecco Luigi.

Al triello si presentano la campionessa in carica Lara, poi le new entry Luigi e Stefano. La domanda decisiva (il 10 ottobre 2021 quale illustre Giuseppe avrebbe compiuto 208 anni? risposta Verdi) lancia Luigi per la prima volta alla Ghigliottina.

Dopo alcuni dimezzamenti, al gioco finale della Ghigliottina Luigi - studente di giurisprudenza amante della letteratura - gioca per 13.125 euro. Le parole da mettere "insieme" sono gentile, strega, giusto, biscotti e color, il neo campione prova a vincere con liquore ma la soluzione giusta era nocciola.

