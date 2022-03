Lara, chi è la campionessa de L'Eredità: l'amore per i gatti e per il fidanzato Matteo. I social pazzi di lei

26 marzo 2022 a

a

a

Si chiama Lara la nuova campionessa di riferimento del quiz-game L'Eredità in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale serale. Eliminati nel giro di pochi giorni Aicha, il super campione Alessio (37 partecipazioni alla trasmissione condotta da Flavio Insinna) e Norma, ecco che la concorrente di San Bartolomeo in Bosco, una frazione di Ferrara, si candida a concorrente di punta. La biologa, che lavora in campo farmaceutico, fidanzata con Matteo e amante dei gatti, è da cinque puntate sempre tra i migliori e in tre occasioni ha anche giocato alla Ghigliottina per vincere il montepremi. Ma senza fortuna.

L'Eredità, Lara di nuovo campionessa ma perde alla Ghigliottina. Norma eliminata

Ma la sensazione è che Lara stia ormai girando intorno a una grossa vincita, altri concorrenti permettendo. Inoltre il mondo dei social ha particolarmente apprezzato il fascino della ragazza dalla sguardo magnetico. Chissà se riuscirà anche lei a imporsi come capitato recentemente ad Aicha o allo stesso Alessio capace di inanellare record su record sulle orme del mitico Cannoletta.

L'Eredità, Norma elimina Alessio

A proposito di eliminazioni e di Alessio. Potrebbe non essere un addio ma solo un arrivederci quello del giovanissimo studente romano, appena 18enne: infatti proprio Insinna nel salutarlo con grande calore ha parlato di strade che si possono incontrare. E chissà che Alessio infatti non possa tornare per qualche puntata speciale in caso di beneficenza oppure per partecipare a un torneo organizzato ad hoc per i concorrenti che sono stati capaci di laurearsi come campioni del quiz. Insomma, Alessio se vorrà potrà tornare a L'Eredità come capitato anche ad altri campioni recenti.

Aicha Ndiaye, chi è la campionessa de L'Eredità: abita in Toscana e ha già vinto una bella cifra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.