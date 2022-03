Dasha Dereviankina, chi è la modella ucraina moglie di Stefano Sala, mamma di Damian. "Quello che avviene nel mio Paese è inaccettabile"

26 marzo 2022 a

A Verissimo, nella puntata di oggi sabato 26 marzo, ci sarà anche Dasha Dereviankina. L'affascinante modella ucraina sarà nello studio di Silvia Toffanin, in onda alle 16,30 su Canale 5, racconterà la sua storia con Stefano Sala e la difficile situazione nel suo Paese, dove la guerra va avanti ormai da un mese.

Nata nel 1994, fin da giovanissima è entrata nel mondo della moda. Ha collaborato con marchi quali Guess, Bill Cost e tanti altri, oltre che con diverse agenzie come StarSystem Models - di cui la madre è un punto di riferimento - e IMG NY. La sua vita privata è caratterizzata dalla relazione con Stefano Sala. I due, sposati nell'estate 2021, hanno avuto un passato burrascoso. L'ex fidanzato di Dayane Mello, infatti, nel corso della sua partecipazione al Gf Vip nel 2018 si è avvicinato molto alla modella e influencer Benedetta Mazza. Tra i due sembrava essere nata una relazione, tant'è che Dasha Kina - così viene chiamata - aveva anche detto di non voler tornare insieme. Alla fine però la coppia ha continuato la sua relazione, sposandosi e diventando genitori del piccolo Damian.

Nelle scorse settimane, Dasha è stata ospite dei talk show televisivi per parlare della guerra nel suo Paese. A Zona Bianca aveva detto: "Noi abbiamo vissuto già questa cosa, io sono della zona del Donbass. Sono immagini shockanti, puoi imparare a conviverci ma non puoi accettarle, non è normale che ci siano. La sera vai a dormire tranquillo e la mattina dopo ti svegli con le esplosioni".

