Rudy Zerbi, come ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci

Rudy Zerbi - una carriera da produttore musicale - ha raggiunto la fama da quando in televisione è diventato prima un insegnante di Amici di Maria De Filippi e poi uno dei giudici di Tu si quei vales. Rodolfo - come ci racconta l'anagrafe - è un insegnante severo ma che nel corso degli anni ha saputo farsi voler bene dal pubblico diventando un punto di riferimento e protagonista della trasmissione.

Zerbi, 53 anni, è figlio di Davide Mengacci: lo ha scoperto però a 30 anni, quando sua madre, colpita dal cancro, glielo ha confessato. Per Zerbi è stato un grande shock, ma una volta superato ha voluto conoscerlo: li ha presentati Mara Carfagna, allora collega di Mengacci, ad una festa. Zerbi ha avuto quattro figli da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi.

L’attuale compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporin; la coppia ha un bambino, Leo. Il piccolo è nato prematuro e ha rischiato di morire. “Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola. Io ero in studio, con il telefono staccato - ha raccontato in una vecchia intervista -. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. E' dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”. L’epilogo di questa vicenda, per fortuna, è stato positivo, e ora Rudy e Maria si godono la felicità con il piccolo Leo.

