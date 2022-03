Alice Del Frate, dall'anoressia ad Amici: chi è la ballerina

26 marzo 2022 a

a

a

Insieme a Gio Montana oggi, sabato 26 marzo, a Verissimo ci sarà anche Alice Del Frate. La ballerina, eliminata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, si racconterà nello studio del programma condotto da Silvia Toffanin, in onda alle 16,30 su Canale 5.

Gio Montana, il cantante è stato eliminato da Amici

Alice, 20 anni, che ha un passato nella ginnastica ritmica, si è avvicinata alla danza negli ultimi due anni, durante il lockdown, proprio guardando il talent show di Canale 5: "Per sfogarmi ho iniziato a ballare", aveva raccontato nel corso del programma alla sua insegnante Veronica Peparini. Nata il 15 ottobre 2001 a Sacile, in provincia di Pordenone, pratica ginnastica ritmica da quando era piccola: ha partecipato a molte gare nazionali - tra cui le nazionali di Ginnastica Ritmica del 2021- in particolare nella specialità del cerchio, e attualmente gareggia nel campionato di Ginnastica Ritmica di Serie A 1 con la Pontevecchio Bologna. Ma nonostante sia arrivata ad alti livelli, durante la pandemia ha voluto intraprendere la strada della danza, sua grande passione sin da piccola, e - parallelamente al suo impegno con la ritmica - ha realizzato alcuni stage e ha preso qualche lezione di danza, senza mai approfondire la disciplina, prima del suo ingresso ad Amici.

Franco Arminio, il suo ultimo libro: “Nella mia prima visione di Perugia c'era qualcosa di sacro”

Entrata a gennaio nella scuola di Maria De Filippi, aveva raccontato alla sua insegnate Veronica Peparini le sue insicurezze dovute ai suoi problemi con i disturbi alimentari, confidandole il dolore che ha cercato di superare proprio grazie alla danza. L'insegnante in una puntata del daytime del programma le aveva chiesto: "Perché ti succede questo? Cosa ti porta ad avere questa paura, a doverti giustificare?". "Sono stata male per l'alimentazione. Ho iniziato a non mangiare, e nel giro di due settimane sono finita in ospedale, dove sono stata quattro mesi", aveva risposto. "Già dalle elementari avevo sempre questa percezione del fisico. Già agli stage di ginnastica, le altre erano proprio filini. C'era un po' di invidia perché ero riuscita a passare ai nazionali. Mi guardavano quando provavo e se sbagliavo, godevano. Questa cosa mi ha mandato nel panico. Non volevo più andare in palestra. Avevo gli attacchi di ansia, non respiravo. Da lì tutto è successo nel giro di due, tre settimane. Ci sono state persone che mi erano accanto, ma quando si è ripetuta la cosa, si sono allontanate. Mi sono sentita sola. Dovevo ricostruire tutto da sola. Ho sempre paura di perdere le persone, perché mi è capitato. Mi sento sempre inferiore agli altri. Anche qua so di essere meno degli altri".

Fabri Fibra, riecco il rapper Fabrizio Tarducci: è uscito l'album Caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.