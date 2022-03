Gio Montana, chi è il cantante eliminato da Amici. Vita privata e progetti futuri: ha una fidanzata?

26 marzo 2022 a

La sua esperienza ad Amici e i progetti per il futuro: oggi, sabato 26 marzo, a Verissimo ecco Gio Montana. Il cantante, eliminato nel corso della prima puntata del serale della scuola di Maria De Filippi, si racconterà nello studio pomeridiano del weekend di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin e in onda alle 16,30.

Nato a Milano nel 1998, Gio Montana, all'anagrafe Giovanni Niro, è entrato all'interno della scuola di Amici nel mese di febbraio. Da sempre appassionato di musica, non abbandona la sua passione nemmeno durante i primi lavori da cameriere. Il padre, muratore, non è molto convinto della carriera musicale che vorrebbe intraprendere il figlio, ma la famiglia è comunque molto unita. Per quanto riguarda la vita privata, il giovane milanese è molto riservato e non sappiamo se sia o meno fidanzato.

Come detto, a febbraio è entrato ad Amici, senza però essere uno sconosciuto: infatti, aveva già vinto un Disco d'Oro con "Sole a mezzanotte", senza case discografiche o partecipazioni passate nei vari talent show. Durante la prima puntata del serale, però, il cantante del team Zerbi-Celentano viene eliminato. "Voglio ringraziare tutti voi per il supporto che mi state dando dall’inizio di questo mio bellissimo percorso, ringraziare tutto lo staff tra redazione e produzione del programma - ha scritto su Instagram dopo l'eliminazione - Sono stato benissimo ed è una sensazione che penso non passerà mai, ogni volta che mi sfiora il pensiero di quando stavo la mi si toglie il fiato perché è stata un’esperienza unica e indimenticabile. Un grazie speciale a Giordana Angi che ha creduto in me più di quanto lo facessi io e mi ha dato la grinta necessaria ad affrontare ogni situazione che poteva presentarsi. È solo l’inizio di un susseguirsi di cose belle che spero non finiscano mai, VI AMO".

