Nina Moric, la malattia della mamma, i tanti fidanzati e il figlio con Fabrizio Corona: "Ha smesso di studiare", Chi è la top model croata

26 marzo 2022 a

a

a

Ci sarà anche Nina Moric oggi, sabato 26 marzo, a Verissimo, il salotto pomeridiano del weekend di Mediaset, in onda dalle 16,30 su Canale 5. La top model croata, infatti, sarà ospite di Silvia Toffanin e ripercorrerà le tappe della sua vita e della sua carriera, con gli ultimi due anni che l'hanno vista lontana dagli schermi.

Fabri Fibra, riecco il rapper Fabrizio Tarducci: è uscito l'album Caos

Nata il 22 luglio 1976 a Zagabria, è stata lanciata dal concorso per aspiranti top model Look of the Year nel 1996, grazie al quale inizia la carriera di modella. Così, si trasferisce per lavoro a Milano, dove durante i casting per modelle nella settimana della moda-donna, viene notata dallo stilista Gianni Versace. In seguito lavorerà per tante case di moda importanti, ma con il passare degli anni lascia da parte la carriera da modella per quella televisiva. Nel 2000 debutta in televisione come showgirl al fianco di Giorgio Panariello nel varietà in prima serata Torno Sabato, nel 2009 entra a far parte della compagnia del Bagaglino, insieme ad altre sette primedonne, per lo spettacolo Bellissima - Cabaret anticrisi, trasmesso il sabato sera su Canale 5, mentre dal 7 gennaio all'11 febbraio 2011 partecipa come cantante concorrente alla decima edizione del programma condotto da Carlo Conti I Raccomandati, e dal 23 febbraio dello stesso anno è concorrente dell'ottava edizione de L'isola dei famosi. Nell'inverno del 2012 viene arruolata da Rai 2 come opinionista, poi di nuovo concorrente, della nona edizione de L'isola dei famosi, venendo eliminata in semifinale.

Valeria Shashenok, la fotografa ucraina in Italia grazie un corridoio umanitario: abita in casa della youtuber Sofia Viscardi

Ma la sua vita è sempre stata al centro delle cronache rosa. "Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe", ha detto proprio alla Toffanin. Dal 2001 al 2007 è stata sposata con Fabrizio Corona. Nel 2002 la coppia ha avuto un figlio, Carlos Maria, che oggi "non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita". Dopo la separazione da Corona ha spesso manifestato la volontà di chiedere il riconoscimento della nullità del matrimonio per il forte desiderio di risposarsi in chiesa. Oggi, i rapporti tra i due "non ci sono. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine". In seguito ha avuto altre storie, tra cui quella con Luigi Mario Favoloso, che la showgirl accusò di maltrattamenti. Oggi "non credo più di essere capace di essere una compagna. Ormai mi sono svuotata, sono diventata cinica. È meglio che gli uomini stiano lontano da me perché potrei essere soltanto un danno. Non ho più voluto scendere a compromessi solo per non sentirmi sola”. Adesso si trova "in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita".

Simone Montedoro, il flirt con Manuela Arcuri e la malattia: chi è la compagna Lara Carnevale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.