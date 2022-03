Linea bianca, oggi sabato 26 marzo si sale a Sappada: le anticipazioni

26 marzo 2022 a

Torna anche oggi, 26 marzo, come ogni sabato, Linea bianca. Un'esplorazione della montagna e di aspetti umani come cultura, affari e curiosità ad essa legati. La cultura del cibo, e la vita dei suoi abitanti con storie tratte dal folklore, miti e leggende. Appuntamento alle 15,20 su Rai 1. La puntata odierna fa tappa in Friuli Venezia Giulia, a Sappada. Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi partono dalla cima del Monte Peralba, a quota 2.694, nel gruppo delle Alpi Carniche, sulle orme di Papa Giovanni Paolo II.

A Cima Sappada, due giovani fratelli boscaioli, mostrano le attività di pulizia e di sgombero dei tronchi caduti in seguito alla tempesta Vaja. Tra i temi affrontati anche la problematica del bostrico, il parassita che sta devastando molte foreste del Nord Italia. Dai boschi ai 15 chilometri di piste perfettamente battute e organizzate, con 10 impianti di risalita. I maestri di sci illustrano le potenzialità e l’offerta del comprensorio sciistico di Sappada. Sempre da Cima Sappada, uno dei borghi più belli d’Italia, attualità e tradizione s’intrecciano: qui si realizzano maschere di legno finemente intagliate, mentre curiose creazioni di fieno sono realizzate per far rivivere ai visitatori scene e atmosfere del passato e le vecchie case hanno mantenuto l’aspetto di una volta, ma anche una spiccata attenzione e rispetto per l’ambiente.

Con Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore italiano, si va, invece, alla scoperta di un incantevole angolo nascosto di Sappada, nel cuore del bosco: è la scalata dello Specchio di Biancaneve, scenografica cascata ghiacciata del Rio Siera. E ancora, in Val Sesis, si va ai piedi del Monte Peralba, il fascino delle sorgenti del Piave, area naturalistica di incredibile pregio. Si chiude, da Sappada, con Sara e Marta, che con passione propongono formaggi di qualità e, con la signora Rosina, che prepara i “gepicta kropfn”, prelibati ravioli pizzicati ripieni di ricotta acida aromatizzata al dragoncello, menta e rapa gialla di montagna. Puntata da non perdere, su Rai 1, nel primo pomeriggio.

