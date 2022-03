Umbria, arriva Linea verde life: oggi sabato 26 marzo tappa a Foligno. Le anticipazioni

26 marzo 2022 a

E' il cuore verde d'Italia ad essere protagonista oggi, sabato 26 marzo, a Linea verde life. Il programma condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla, infatti, fa tappa a Foligno, in Umbria. Nuovo appuntamento dunque alle 12,30 su Rai 1 con la trasmissione che fa un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare come sia organizzata l'agricoltura in città e nei dintorni dei grandi centri urbani della nostra nazione, in continua ricerca di un buon equilibrio tra aree metropolitane e attività produttiva.

I due conduttori partiranno quindi da Foligno, secondo tradizione “lu centru de lu munnu” per esplorare la cosiddetta “Rosa dell’Umbria”, un territorio che si presenta proprio come un fiore, di cui Foligno è il calice ed i borghi intorno sono i meravigliosi petali. Daniela Ferolla andrà a scoprire la palude in quota nel Parco di Colfiorito, racconterà gli sport che si possono fare nella piccola frazione montana di Pale e si cimenterà con il nordic walking, sperimentando gli effetti benefici di trattamenti che si rifanno all’esperienza dei monaci benedettini, e assaggerà una birra che racchiude in sé i prodotti del territorio ed una sapienza secolare.

Marcello Masi incontrerà un maestro tintore che, da sempre, ha fatto della sostenibilità nella moda una bandiera; mostrerà come si produce una candela con cera vergine d'api, scoprirà come si dà nuova vita al polistirolo e andrà a caccia di tartufi con il grifo nero val nerino. E naturalmente non poteva mancare il buon cibo... insomma ce n'è per tutti i gusti!

