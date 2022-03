L'Eredità, puntata del 25 marzo 2022: Lara di nuovo campionessa perde alla Ghigliottina. Norma eliminata

25 marzo 2022 a

a

a

Un'altra punta divertente e con alcuni colpi di scena quella de L'Eredità andata in onda oggi - venerdì 25 marzo 2022 - che ha visto però confermarsi Lara, la campionessa di San Bartolomeo in Bosco, una frazione di Ferrara. La biologa, che lavora in campo farmaceutico dove si occupa di regolamentazioni, ha centrato la terza vittoria su cinque partecipazioni al quiz-game di Rai1 in onda ogni giorno e condotto da Flavio Insinna. Alla Ghigliottina però è ancora una volta sfortunata. In precedenza era stata eliminata Norma, la concorrente che nella puntata di ieri aveva eliminato Alessio (che a sua volta aveva mandato via dal programma Aicha).

Norma, chi è la concorrente che ha eliminato Alessio da L'Eredità

Al triello si presentano la campionessa in carica Lara, Valentino (presente già ieri) e la new entri Luigi. La domanda decisiva è appannaggio proprio di Lara ("potrebbe essere peggio", battuta di Igor in Frankestein Junior si conclude con "potrebbe piovere") che vola al gioco finale con un bottino di 120mila euro.

Lara torna campionessa a L'Eredità

Alla Ghigliottina la ragazza ferrarese riesce a dimezzare solo due volte e gioca così per 30mila euro. Le parole da mettere "insieme" sono senza, fatica, piccolo, acqua e spesa. Lara prova la soluzione con terra, ma quella vincente era risparmio. Ritenterà domani.

L'Eredità, Norma elimina Alessio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.