Simone Montedoro, il flirt con Manuela Arcuri e la malattia: chi è la compagna Lara Carnevale

Simone Montedoro, protagonista di numerose fiction tra cui Don Matteo per otto stagioni, torna in teatro con la commedia L'uomo ideale in scena al Teatro Sette di Roma. L'attore oggi - venerdì 25 marzo - è il concorrente vip de I Soliti Ignoti, trasmissione condotta da Amadeus in onda subito dopo il Tg1.

Montedoro, 48 anni, ha dovuto lottare contro il linfoma di Hodgkin, un tumore maligno, che colpisce il sistema linfatico e che ha costretto l'attore a mettere momentaneamente in stand-by la sua carriera per potersi sottoporre a tutte le cure necessarie. Per fortuna le cose sono andate nel migliore dei modi ma la malattia lo ha costretto a interrompere momentaneamente la sua carriera. Al suo fianco ha avuto però la sua compagna - l'atleta Lara Carnevale - che nel 2014 gli anche donato la gioia di diventare padre di Matteo. E nella stagione 2020 ha partecipato a una puntata della fortunata serie tv Don Matteo tornando a vestire i panni del capitano Tommasi. Nel frattempo ha partecipato a Ballando con le Stelle (2018), alla mini serie Sotto copertura - La cattura di Zagaria e Come una madre oltre a essere protagonista dello show Il cantante mascherato e di Tale e Quale Show.

Montedoro, che con la sua famiglia da tempo abitano a Ibiza (perché la compagna fa "l’istruttrice di gyrotonic, una disciplina che combina danza, yoga, arti marziali e nuoto, e ha aperto un centro sportivo sull’isola spagnola”) ha avuto diversi flirt, tra cui il più noto è stato quello con Manuela Arcuri.

