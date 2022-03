Quarto Grado, stasera venerdì 25 marzo su La7. I casi di Liliana Resinovich e dei coniugi Neumair

25 marzo 2022 a

a

a

Per gli appassionati dei gialli e dei misteri, il venerdì è il giorno di Quarto Grado. Sarà così anche stasera in tv, venerdì 25 marzo. Dalle 21.25 sulle frequenze di Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero presenteranno l'ennesima puntata del programma dedicato alla cronaca nera. Per la rete, dunque, una serata di pausa rispetto all'informazione sul conflitto armato che si sta consumando in Ucraina dopo l'invasione della Russia. Lente d'ingrandimento puntata sul caso di Liliana Resinovich e sull'omicidio dei coniugi Neumair.

Propaganda Live tra ironia e la disperazione per la guerra

La puntata si apre proprio con il giallo della 63enne di Trieste, Liliana Resinovich. La donna era scomparsa il 14 dicembre scorso ed è stata ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco nei pressi della sua abitazione. Le indagini fino a ora non sono riuscite a spiegare se c'è un responsabile del decesso di Liliana Resinovich ed eventualmente di chi si tratta. In questa fase si indaga sul gomitolo che il marito di Lily, Sebastiano Visentin, ha consegnato alla polizia: potrebbe essere dello stesso tipo di quello ritrovato vicino al corpo della donna? Anche questo è un aspetto in attesa di chiarimenti. Così come la posizione di quello che viene considerato il migliore amico della triestina, il signor Fulvio Covalero.

Il Cantante Mascherato, chi è arrivato in semifinale: ospiti e sfide nello show condotto da Milly Carlucci

Al centro della serata di Quarto Grado ci sarà anche il duplice omicidio dei coniugi Neumair, Laura e Peter. La coppia di Bolzano è stata uccisa il 4 gennaio 2021. Durante il processo hanno parlato le due amiche che sono state con Benno la notte dopo il delitto e nei giorni successivi una di loro ha raccontato: "Mi aveva chiesto di fornirgli un alibi...". Ovviamente nel corso del programma saranno affrontati anche altri casi di cui si è occupata la cronaca. Tra gli ospiti di stasera sono stati annunciati Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo.

Ecco quanto guadagna ad ogni puntata il professor Alessandro Orsini. Bufera su Cartabianca e Bianca Berlinguer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.