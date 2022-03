Fabri Fibra, chi è il rapper Fabrizio Tarducci: l'infanzia difficile e il difficile rapporto con il fratello Nesli

25 marzo 2022 a

Nuovo album per Fabri Fibra, è intitolato Caos e ha visto la collaborazione di diversi artisti: da Neffa a Colapesce e Dimartino, passando per Marracash, Salmo, Madame, Francesca Michielin e Guè. “Ho impiegato tre anni per scriverlo, per selezionare le giuste strumentali. Non so dove si collocherà il mio nuovo album nella scena attuale. In realtà nemmeno me ne preoccupo perché so che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire” ha detto il rapper ospite stasera - venerdì 25 marzo 2022 - di Propaganda Live su La7.

Fabri Fibra - all'anagrafe Fabrizio Tarducci - è originario di Senigallia, ha 45 anni è ha iniziato la sua carriera nel 1994 dopo aver svolto diversi lavori tra cui quello di assemblatore di penne in una catena di montaggio a Londra. Suo fratello è un altro rapper, Nesli. Ma i loro rapporti nel corso degli anni si sono deteriorati: "Mi attacca come musicista e quindi attacca la mia persona. Ma lui per primo dovrebbe scindere l’aspetto professionale da quello personale. Quando ci riuscirà, forse potremo di nuovo comunicare. Di certo gli voglio bene, è mio fratello e lo sarà per tutta la vita“, ha dichiarato proprio Fabri Fibra a Panorama. L'infanzia e l'adolescenza del rapper non è stata semplice tra la separazione dei genitori e le prese in giro degli amici per via del peso (da ragazzino era arrivato a 90 chili), poi anche l'uso di droghe. Blindatissimo invece la sua attuale vita privata.

La svolta della sua carriera è l'album Mr. Simpatia, pubblicato nel 2004, con cui lascia il suo marchio indelebile nella scena musicale di allora e con cui spiana il terreno al contratto, nel 2006, con la major discografica Universal, con la quale pubblica nello stesso anno l'album Tradimento, il passo decisivo verso la notorietà di critica e di pubblico. Nella sua carriera ha venduto oltre un milione di copie certificate dei suoi dischi, guadagnando numerosi dischi d'oro, di platino e multiplatino.

