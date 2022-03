Giovanni Vernia, il comico torna in teatro: carriera e vita privata dell'artista genovese

25 marzo 2022 a

a

a

Giovanni Vernia ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Il comico - ma anche attore conduttore radiofonico, regista e dj italiano - è diventato famoso grazie alla partecipazione a Zelig. Genovese, 48 anni, la sua carriera nel mondo dello spettacolo non è iniziata prestissimo, prima si è laureato in ingegneria elettronica all’Università di Genova con il massimo dei voti.

Serena Bortone: "Nella mia vita sentimentale sbaglio sempre". La battuta a Oggi è un altro giorno

All’età di 26 anni si è trasferito a Milano in cerca di fortuna e per dare spazio alla sua comicità. Giovanni Vernia ha così ben presto iniziato a frequentare la Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica partecipando a diversi programmi. E' quindi cominciata a poco a poco la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Uno dei suoi slogan cult è Ti Stimo Fratello. Un tormentone figlio di Johnny Groove, il personaggio che lo ha reso noto. A Zelig Off, nel cui cast è entrato nel 2008, Vernia ha avuto modo di mostrare tutto il suo talento come monologhista, caratterista e straordinario imitatore: tra i personaggi che ha interpretato Gianluca Vacchi, Jovanotti, Mika e Fabrizio Corona.

Giovanni Vernia, dalla laurea in ingegneria elettronica ai due figli con Marika Sacco: Matilda e Giulio Louis

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giovanni Vernia è sposato con Marika Sacco che non appartiene al mondo dello spettacolo. La coppia ha due figli, Matilda e Giulio Louis. A fine aprile partirà il suo tour - intitolato Vernia o non Vernia - nei teatri.

Claudia Gerini di nuovo al cinema con "Mancino naturale": carriera e vita privata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.