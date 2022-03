Claudia Gerini, dalla relazione di Gianni Boncompagni al matrimonio e due figlie

25 marzo 2022 a

Claudia Gerini torna nelle sale cinematografiche con il film Mancino naturale, dramedy di Salvatore Allocca (nel cast anche Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli), in cui l'attrice romana interpreta la madre di un dodicenne di talento del calcio. Nei cinema dal 31 marzo, Gerini si racconta ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Claudia Gerini, dalla figlia avuta con il leader dei Tiromancino alla passione per il Taekwondo

Lunga e ricca di successi la carriera dell'attrice che a soli 12 anni ha vinto il concorso di Miss Teenager. Dopo Non è la Rai, ha recitato nel film di Carlo Verdone Viaggi di Nozze e poi in Sono pazzo di Iris Blond. Da quel momento ha inanellato un successo dietro l'altro e nel 2003 ha condotto - con Pippo Baudo e Serena Autieri - il Festival di Sanremo. Si è anche cimenta nel doppiaggio, dando voce a Madison Paige nel videogioco Heavy Rain, a Marina in Sinbad - La leggenda dei sette mari e a Barbie in Toy Story 3 - La grande fuga. Ha anche pubblicato un album musicale dal titolo Like Never Before.

Carlo Verdone, la confessione di Claudia Gerini: "Ci eravamo innamorati ma non era il momento giusto"

Romana, classe 1971, a dicembre Gerini ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Oltre ad essere una delle attrici più apprezzate e amate del cinema italiano, è mamma di due figlie Rosa e Linda. La prima è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, una unione durata soltanto due anni. Il padre di Linda è invece Federico Zampaglione con cui l'attrice è stata insieme per dieci anni. Dopo la storia con Zampaglione, frontman dei Tiromancino, Claudia Gerini si è legata a Simon Clementi, imprenditore romano. Nonostante la fine del rapporto amoroso, Gerini e Zampaglione sono rimasti legati da una solida amicizia, resa ancora più importante proprio dalla nascita di Linda. Alla fine degli anni Ottanta ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni. Appassionata di taekwondo, è cintura nera dal 2013.

Federico Zampaglione: il matrimonio con Giglia Marra e la figlia Linda con Claudia Gerini

