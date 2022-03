Propaganda Live stasera in tv venerdì 25 marzo: ospiti e anticipazioni

25 marzo 2022 a

Stasera in tv, venerdì 25 marzo, su La7 appuntamento con Propaganda Live. Come tutte le settimane Diego Bianchi, da tutti conosciuto come Zoro, e la sua squadra, intratterranno i telespettatori con un programma in cui l'attualità sarà condita con grande ironia. Al centro della puntata, ovviamente, l'escalation del conflitto armato tra Ucraina e Russia, diventato ormai quasi argomento unico delle trasmissioni di informazione e di approfondimento. Il principale ospite in studio sarà Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile, che farà il punto sull’emergenza umanitaria e sul piano per l’accoglienza dei profughi.

Torna di nuovo in trasmissione anche Francesca Mannocchi che - a proposito di guerre - parlerà di quelle dimenticate dove continuano a esserci vittime e disperazione e mostrerà un suo straordinario documento realizzato a Kabul. Annunciata la presenza anche della fotografa ucraina Valeria Shashenok, arrivata da pochi giorni in Italia attraverso un corridoio umanitario. Non mancherà il reportage dello stesso Diego Bianchi che questa settimana è stato realizzato a Montecitorio dove il conduttore di Propaganda Live ha seguito il discorso del presidente dell'Ucraina, Zelensky, e non mancheranno ovviamente i commenti dei politici. L'intervento di Zelensky ha messo nuovamente in luce le divisioni tra i partiti di maggioranza che sostengono il governo guidato da Mario Draghi.

Nel corso della serata anche il gradito ritorno di Filippo Timi e l’immancabile Andrea Pennacchi con i suoi monologhi. Per la musica si esibirà sul palcoscenico di Propaganda Live il rapper Fabri Fibra che presenterà il suo nuovo album di inediti che si intitola Caos. In studio gli ospiti fissi: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata, Memo Remigi. A Propaganda Live anche questa settimana grande spazio come sempre alla satira dello scatenato Marco Dambrosio Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana e i commenti social.

