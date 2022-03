L'Eredità, quanto ha vinto Alessio, eliminato da Norma il 24 marzo

24 marzo 2022 a

Non se lo sarebbe mai aspettato nessuno. Perché ormai era come un parente. Ma alla fine, anche Alessio ha dovuto lasciare lo studio de L'Eredità. Il giovane studente del liceo linguistico Kant di Roma, infatti, è stato eliminato nella puntata di oggi, giovedì 24 marzo. "E' stata una grande gioia averti avuto qua", gli ha detto il conduttore Flavio Insinna. Alessio, dal canto suo, ha voluto "ringraziare i genitori, la famiglia, i compagni di classe e la scuola. E' stato un onore conoscervi".

Dal giorno del suo ingresso nel quiz game di Rai 1, in onda tutti i giorni prima del telegiornale, Alessio si è portato a casa 162.500 euro. Un bel gruzzoletto, in gettoni d'oro, per il 18enne con la capacità di sapere tante cose e farle fruttare bene nel quiz game.

Entrato in gioco il 14 febbraio, Alessio ha partecipato 37 volte al triello, 18 volte alla ghigliottina e si è laureato campione per 4 volte, vincendo il montepremi finale. La prima vincita è arrivata alla fine del mese di febbraio: il 27 si è portato a casa 25mila euro. Poi si è ripetuto l'8 marzo con 10mila euro, il 18 con 75mila e domenica 20 con 52.500 euro. E se sono i numeri che alla fine dicono la verità, allora quelli di Alessio lo hanno messo in scia ai più grandi di sempre del programma avvicinandolo, puntata dopo puntata, a Massimo Cannoletta, lo storico campione del quiz game condotto da Flavio Insinna. Il divulgatore scientifico salentino, infatti, è a quota 51 puntate, 32 vittorie e 8 ghigliottine vinte, per un totale di 280mila euro. Alessio si è solamente avvicinato.

