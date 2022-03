L'Eredità, oggi 24 marzo Lara torna campionessa. Alla ghigliottina niente traguardo. Alessio eliminato

24 marzo 2022 a

a

a

Nuova entusiasmante puntata de L'Eredità oggi, giovedì 24 marzo, su Rai 1. Il quiz game, in onda tutti i giorni dalle 18,45 e fino alle 20 - orario d'inizio del telegiornale - è condotto ormai da anni da Flavio Insinna. Il protagonista assoluto di questo ultimo mese e mezzo è stato Alessio, il giovane 18enne studente del liceo linguistico Kant a Roma. Oggi, però, il pluricampione è stato eliminato nell'ultimo gioco prima del Triello da Norma. "E' stata una grande gioia averti avuto qua", gli ha detto Insinna. Alessio, dal canto suo, ha voluto "ringraziare i genitori, la famiglia, i compagni di classe e la scuola. E' stato un onore conoscervi".

L'Eredità, Norma elimina Alessio

Al triello arrivano così Norma, Lara e Valentino. Lara si è portata a casa l'accesso al gioco finale rispondendo correttamente alla seguente domanda: Per farlo apprezzare al meglio ai propri ospiti, come dovrebbe essere servito il caffè con le cialde? La risposta era "portandolo una tazza per volta".

L'Eredità, oggi 23 marzo Alessio torna campione. Alla ghigliottina sbaglia ramo

Alla ghigliottina, Lara è arrivata con 210 mila euro e ha dovuto legare queste cinque parole: finale, ambizioso, striscione, linea e volante. Dopo una serie di dimezzamenti, Lara ha giocato per 26.250 euro e ha scritto la parola campionato. Quella corretta, però, era traguardo.

L'eredità, Lara è la nuova campionessa. Niente montepremi alla ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.