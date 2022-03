Stasera in tv giovedì 24 marzo Piazzapulita su La7: ospiti e anticipazioni

24 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 24 marzo, su La7 appuntamento con Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli che si occupa di approfondire i principali temi di politica, economia, sanità e costume, con ospiti noti e competenti, inchieste e reportage. Naturalmente la puntata di questa sera sarà quasi interamente dedicata alla guerra che si sta consumando all'interno dei confini dell'Ucraina, invasi dalla Russia del premier Vladimir Putin. Ormai si spara da un mese e i morti iniziano a essere migliaia. Secondo le prime stime sono 10 milioni gli ucraini rimasti senza casa e diversi milioni hanno lasciato il Paese, alla ricerca di lunghi più sicuri. Tantissimi sono i bambini. In Ucraina un bambino su due si è trasformato in un profugo.

Tra Italia e Macedonia del Nord sfida sognano i mondiali

Piazzapulita farà il punto sugli scenari militari. La Russia continua a bombardare le città dell'Ucraina, ma l'avanzata terrestre sembra essersi arenata, al punto che l'esercito di Zelensky in alcune aree del Paese sta dando vita a manovre di controoffensiva. Nel corso della puntata condotta da Corrado Formigli si parlerà anche degli sforzi diplomatici che diversi Paesi stanno portando avanti per cercare di favorire il cessate il fuoco. Si parlerà inoltre del ruolo internazionale della Cina e della posizione della Nato che ha ribadito di non voler agire dal punto di vista militare per evitare che il conflitto si allarghi.

La sfida tra Putin e Zelensky a Dritto e Rovescio

Gli ospiti di Piazzapulita parleranno anche delle conseguenze economiche del conflitto armato che stanno investendo tutto il mondo. L'Italia è tra i paesi con maggiori difficoltà. Nelle ultime settimane i costi dell'energia sono schizzati alle scelte, costringendo il governo guidato da Mario Draghi a un corposo intervento economico per cercare di calmierare i prezzi, almeno di gasolio e benzina. Cosa accadrà nelle prossime settimane? E come farà l'Europa a non dipendere più dalla Russia sul fronte energetico? Anche stasera saranno numerosi gli ospiti di Corrado Formigli. E' stata annunciata la partecipazione di Selvaggia Lucarelli, Nathalie Tocci, Alessandro Orsini, Federico Fubini, Angela Mauro, Mario Calabresi e Alberto Negri.

Veronica Pivetti racconta la storia di Giordana ad Amore criminale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.