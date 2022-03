Blind, il rapper perugino dall'adolescenza difficile, la droga e le rapine: "La mia fidanzata Greta mi ha aiutato"

24 marzo 2022 a

a

a

Inizierà questa sera, giovedì 24 marzo, l'esperienza di Blind, il rapper di Ponte San Giovanni, in Umbria, a L'Isola dei famosi. L'ex concorrente di X Factor, che ha raggiunto il successo grazie al singolo Cuore nero, entrerà a far parte dei naufraghi in Honduras. Franco Popi Rujan, questo il suo vero nome, aveva raccontato a Vanity Fair come è arrivata questa occasione di partecipare al reality condotto da Ilary Blasi. Il manager Francesco Facchinetti gli ha proposto questa possibilità: "Sono una persona estremamente curiosa e homo pensato di dire di sì. Di sfide ne ho avute tante, nella mia vita. Ne ho vinte molte, con me stesso e con i miei problemi. Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no? Anche perché io sono un grande appassionato di reality: li ho sempre seguiti, dal primo all’ultimo" ha rivelato il rapper.

Il 22enne, in una intervista a Le Iene, aveva raccontato il suo passato difficile nel quartiere perugino. "I mie genitori sono rumeni. Papà? Ci sono stati problemi a casa, abbiamo perso i contatti. Mamma invece è felice del mio successo" aveva detto svelando poi altri aneddoti. "Ho smesso di andare a scuola a 15 anni per lavorare e dare una mano a casa. Da piccolo ho fatto a botte, avuto varie denunce per risse e furto. Una volta abbiamo tentato una rapina alle cinesi che fanno i massaggi. Io dovevo fare il finto cliente, il mio amico prendere i soldi ma ci hanno scoperto e mandato via a colpi di scopa. Ho spacciato e usato droghe ma ho smesso, non aveva senso quella vita".

L'Isola dei famosi, stasera la seconda puntata

La nuova rotta è stata imboccata anche grazie all'aiuto della fidanzata. Al Corriere dell'Umbria aveva detto: "Non riuscivo a fare niente nella mia vita ma sapevo di valere tanto. Greta mi ha aiutato. Ho capito che potevo credere nel mio sogno e così mi sono messo al lavoro".

Blind e il nuovo singolo Triste: "Ponte San Giovanni mi ha dato tanta forza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.