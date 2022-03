Stasera in tv giovedi 24 marzo: su Rai 1 la sfida tra Italia e Macedonia del Nord

24 marzo 2022 a

Stasera in tv, giovedì 24 marzo, su Rai 1 spazio alla partita della nazionale di calcio. L'Italia di Roberto Mancini affronta la Macedonia del nord nella prima partita dei playoff per la qualificazione ai mondiali di calcio. Collegamento alle ore 20.30 in diretta da Palermo e calcio d'inizio un quarto d'ora più tardi, dopo gli inni nazionali. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio che potrà contare sul commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. In panchina ovviamente il ct Roberto Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Da.Babunski, , Trajkovski; M.Ristovski. L'allenatore è Milevski.

L'Italia e la Macedonia del nord si sono affrontate già due volte, esattamente nelle qualificazioni mondiali del 2018. Vittoria degli azzurri a Skopje con il punteggio di 3-2 e pareggio 1-1 a Torino. La nazionale azzurra in casa ha disputato 59 incontri valevoli per le qualificazioni mondiali e non ha mai perso: 48 le vittorie e 11 i pareggi, 149 le reti realizzate e 27 quelle subite. Roberto Mancini ha dato un ordine perentorio alla sua squadra: concentrarsi sulla partita e non pensare all'eventuale sfida con il Portogallo che potrebbe essere decisiva per la qualificazione ai campionati mondiali. La vincente di Italia - Macedonia del Nord, infatti, se la dovrà vedere con chi la spunterà nella partita tra Portogallo e Turchia. Ovviamente Cristiano Ronaldo e compagni sono nettamente favoriti. Così come gli azzurri nei confronti dei macedoni. La nazionale attualmente guidata da Milevski, nella sua storia non è mai stata così vicina alla qualificazione a un Mondiale e farà di tutto per cercare di centrare quella che sarebbe un'impresa: battere l'Italia e conquistare il diritto a disputare la partita decisiva per qualificarsi per la fase finale del mondiale.

