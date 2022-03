Stasera in tv giovedì 24 marzo, su Rai3 torna Amore criminale: la storia di Giordana

24 marzo 2022 a

Seconda puntata di Amore criminale - Storie di femminicidio, questa sera giovedì 24 marzo su Rai 3 alle 21,20. Il programma, condotto da Veronica Pivetti, racconta le vicende delle donne che attraverso l'amore sono andate incontro alla morte. Conosciamo la loro storia attraverso ricostruzioni, materiale documentaristico e testimonianze dirette. Amore criminale è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un format de La Bastoggi, prodotto da Palomar.

Oggi, la Pivetti racconta la storia di Giordana, una ragazza di vent’anni, che vive a Catania, diventata mamma ad appena quindici anni. Ama moltissimo sua figlia, è una ballerina e le manca un ultimo esame per poter diventare insegnante di flamenco. Nel 2010 incontra Luca, il ragazzo che diventerà il padre di sua figlia. Questo amore dura tre anni. Nel 2013 Giordana decide di lasciare Luca perché troppo geloso e possessivo: il ragazzo controlla ogni suo movimento e la umilia in continuazione per il suo aspetto fisico. Giordana, dopo un periodo di sconforto, incontra un altro ragazzo del quale si innamora. Finalmente si sente di nuovo bella e amata. Ma il 6 ottobre 2015 Giordana viene uccisa.

Quella sera infatti Luca torna a pedinarla, la segue fino a casa del nuovo fidanzato, dove Giordana si reca alla fine della giornata di lavoro. Verso l’una di notte l’ex fidanzato si presenta davanti a lei, prende il coltello e la uccide, colpendola 48 volte. Il ragazzo prova a scappare, ma un messaggio inviato al padre lo tradisce. Verrà arrestato nella stazione centrale di Milano, processato e condannato per omicidio, a trent’anni, con sentenza definitiva. In più il 16 dicembre del 2021 il Tribunale di Catania lo condanna, in primo grado, anche per stalking e violazione di domicilio.

