Fioretta Mari, chi è la ex professoressa di Amici. L'incidente, il marito e la figlia

Un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno attende i telespettatori di Rai 1. Anche nel corso della puntata odierna, giovedì 24 marzo, Serena Bortone ospiterà gli affetti stabili, alcuni vip e parlerà del conflitto in Ucraina. In studio ci sarà anche la ex professoressa di Amici, Fioretta Mari.

Nome d'arte di Fioretta Manetti, è nata a Firenze nel 1942. Attrice, insegnante, direttrice artistica e regista teatrale italiana, il pubblico televisivo la conosce per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5, dove è stata per anni la docente di dizione e recitazione degli allievi del programma. Ma anche la sua carriera nel cinema è stata di primo livello, partecipando a film con Turi Ferro, Oreste Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Louis Barrault, Madeleine Renaud, Leo Gullotta, Massimo Troisi, Aldo Giuffré, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia.

Lato vita privata, è stata legata al cantante Armando De Razza, dal quale ha avuto una figlia, Ida Elena De Razza. Nel 2016 ha subito un incidente che l'ha tenuta fuori dagli schermi per un po'. Lo ha raccontato la stessa Fioretta a Vieni da me: si trovava sul set di Al post tuo, e durante le riprese è caduta in una botola che era stata coperta da un telo. Trasportata in ospedale per un trauma cranico, ha trascorso qualche ora in coma.

