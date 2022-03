Alba Parietti, chi è: l'amore per il figlio Francesco Oppini, la malattia e i fidanzati

24 marzo 2022 a

L'amore di una mamma per il proprio figlio: nella puntata odierna, giovedì 24 marzo, di Oggi è un altro giorno - il salotto televisivo di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 - saranno in studio Alba Parietti e Francesco Oppini. I due saranno osputi del programma condotto da Serena Bortone, e racconteranno il loro amore.

Alba Parietti, nota showgirl italiana nata a Torino nel 1961, è la mamma di Francesco Oppini. Il figlio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è nato dall'amore di Alba con l'attore Franco Oppini. I due, convolati a nozze nel 1981, si sono separati nel 1990 e hanno divorziato nel 1997. Francesco è nato nel 1982: Alba lo ha sempre considerato il suo unico amore ma Francesco in passato ha raccontanto anche la difficoltà negli anni dell'adolescenza ad essere figlio della showgirl: "Quando mia mamma si presentava a scuola, nel massimo della sua bellezza, io cercavo di scappare perché partivano i cori da stadio", aveva detto a Verissimo. Dopo la relazione con Franco Oppini, la Parietti è stata fidanzata per cinque anni con Stefano Bonaga, ma la relazione è terminata nel 1996 a causa di un flirt con Christopher Lambert, ripreso brevemente nel 2017. Nel 1999 si è frequentata con il finanziere Jody Vender, mentre dal 2001 al 2007 ha avuto una relazione con il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, ripresa e interrotta più volte in seguito. Infine, dal 2010 al 2014 ha avuto una relazione con Cristiano De André.

In passato, la Parietti ha voluto raccontare anche la sua malattia. Nel 2019 aveva pubblicato un post su Instagram per esprimere solidarietà ad Emma e aveva confessato: "Cara Emma, davvero forza, davvero ti sono vicina, davvero come tante donne ci sono passata e so esattamente cosa si prova. Ho avuto una neoplasia grave a 37 anni al collo dell’utero, sono stata operata d’urgenza, grazie alla solerzia del mio ginecologo e Jessica che mi costrinse con dolcezza a sottopormi a un’accurata prevenzione. Il giorno dell’operazione arrivarono tutte le mie amiche, una “compagnia barbarica “, riuscimmo persino a riderci su.Non lo dissi ne ai miei genitori ne a mio figlio per non spaventarli. Ho risolto senza grandi traumi. Ma la diagnosi fu atroce da sentire: Cancro. Il suo nome era cancro, tra parentesi generato dalla degenerazione del papilloma virus. Quando ti pronuncia questa parola il medico, tu pensi non stia parlando di te o a te. Invece accade. Esiste per tutti la possibilità. Esistono anche cure portentose, operazioni, terapie risolutive come lo è stato nel mio caso grazie a una prevenzione e un’immediatezza che avevo di operarmi, pagando, che dobbiamo pretendere e ottenere per tutte come un diritto alla vita e alla salute gratuitamente. Tu sei un emblema di forza, di capacità di comunicare con coraggio. Le cose brutte devono avere un senso. Il senso della tua malattia sarà la tua battaglia perché tutte le donne abbiano eguali diritti, rispetto a prevenzioni e cure. Forza Emma forza donne ....Ci sono, ci siamo passate in tante molte hanno vinto alcune no è proprio per quelle dobbiamo far sentire la nostra voce, che garantisca a tutte uguali possibilità di cure, ripeto di prevenzione e rispetto per la propria salute e dignità".

