Antonio Vaglica vince Italia's Got Talent | Il video dell'esibizione in finale

24 marzo 2022 a

E' Antonio Vaglica il vincitore di Italia's Got Talent, il talentuosissimo cantante di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza, che a soli 18 anni aveva conquistato il Golden Buzzer di Elio alla prima puntata di audizioni. Vaglica ha trionfato con il 20,41% delle preferenze al televoto, davanti a Francesco Fontanelli, brillante studente di Farmacia di giorno, abilissimo prestigiatore di notte.

Vaglica ha una grande passione per la musica, ed è andato a Italia's Got Talent per dimostrarla. "Quando ero piccolo prestavo molta attenzione al giudizio degli altri. Qui mi sento molto a mio agio, vedi altri talenti e altre passioni".

Il giovane 18enne ha coltivato la passione della musica fin da ragazzino. Frequenta il liceo artistico, ha una sorella più grande e un fratello più piccolo ai quali è molto legato. Ha un bellissimo rapporto anche con i suoi genitori, ed è stata proprio la mamma ad accompagnarlo al talent show.

