Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone sono fidanzati? Chi sono i due attori: carriera e vita privata

Ospiti della puntata odierna, mercoledì 23 marzo, de I soliti ignoti, il programma in onda su Rai 1 dopo il telegiornale e prima del film Assassinio sull'Orient Express, sono Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone. I due attori proveranno a conquistare il montepremi in palio, da donare in beneficenza, nel quiz game condotto da Amadeus che ogni sera appassiona migliaia e migliaia di italiani.

Gianmarco Tognazzi è il figlio del grande Ugo. Nato a Roma nel 1967, è come il padre un attore. L'esordio al cinema arriva in età precoce: è datato 1974 nel set di Non toccare la donna bianca. Nel 1991 partecipa a Crack di Giulio Base e Una storia semplice di Emidio Greco, nel 1993 a Teste rasate di Claudio Fragasso e nel 1995 a I laureati di Leonardo Pieraccioni. Tra i film più recenti ci sono C'era una volta il crimine e la serie Speravo de morì prima, in cui interpreta l'allenatore Luciano Spalletti. Lato vita privata, dal 2006 è sposato con Valeria Pintore dalla quale ha avuto due figli: Andrea Viola e Tommaso Ugo.

Lucia Ocone, invece, è nata ad Albano Laziale nel 1974, Attrice e comica, esordisce in tv all'inizio degli anni novanta in Bulli e pupe, spin-off estivo del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Lavora a vari programmi della Gialappa's band e nel 2001 esordisce al cinema in Un altr'anno e poi cresco. Negli anni ha preso parte anche a Quelli che il calcio su Rai 2 imitando diversi personaggi famosi d'attualità e creando nuovi e vecchi personaggi. L'ultimo film a cui ha partecipato è Una famiglia mostruosa, nel 2021, mentre in passato era stata anche nel cast di Immaturi - Il viaggio e Tutta colpa di Freud. Lato vita privata, l'attrice dovrebbe essere single ma non si hanno certezze in merito.

