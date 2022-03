L'Eredità, oggi 23 marzo Alessio torna campione. Alla ghigliottina sbaglia ramo

23 marzo 2022 a

a

a

Alessio torna campione a L'eredità oggi, mercoledì 23 marzo. Il giovane studente del liceo linguistico si siede nuovamente al tavolo della ghigliottina dopo aver lasciato il posto per due sere di fila.

Alessio vince ancora a L'Eredità: ecco quanto si è portato a casa dall'inizio

Le sue sfidanti al triello, come ieri sera, sono Lara e Norma. La campionessa Lara ha potuto fare il primo passo verso il gioco finale, ma ha sbagliato la domanda su quale programma Rai va in onda da 38 anni. La palla arriva ad Alessio, che risponde correttamente, dopo l'errore anche di Norma, e si gioca il tutto per tutto con la domanda su cosa sia la tendenza dell'early birds diners. Si tratta del cenare presto, e la risposta gli ha dato un nuovo accesso al gioco finale.

L'eredità, Lara è la nuova campionessa. Niente montepremi alla ghigliottina

Alla ghigliottina, Alessio arriva con 210 mila euro. Deve legare le seguenti parole: attività, famiglia, rubato, fiume e nido. Dimezza una volta e gioca per 105 mila euro, scrivendo comune. La parola vincente però era ramo.

L'Eredità, la new entry Giulia campionessa. Alessio elimina Aicha

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.