Federico Martelli, chi è il cantante della hit Bello bello: il testo | Video

23 marzo 2022 a

Tra i 12 finalisti di Italia's got talent, lo show in onda questa sera - mercoledì 23 marzo - su Sky Uno e Tv8, c'è anche Federico Martelli. Il cantante, infatti, ha sorpreso tutti con la hit - diventata virale sui social - Bello bello, e si è aggiudicato i quattro sì dei giudici Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi ed Elio.

Nato a Novara 35 anni fa, si trasferisce in seguito a Milano. Appassionato di musica, ama il “gusto per lo squilibrio”. Le sue canzoni sono ispirate a fatti personali, a storie di amici o a cose che vorrebbe far sapere a qualcuno ma che non sa come dire. Assieme al produttore Dario Moroldo dà vita al progetto Martelli, che lo vede impegnato sia come autore che come cantante. I testi delle sue canzoni sono caratterizzate dalla parola "bello", presente in quasi ogni brano. E così, anche a Italia's got talent si è presentato con una hit che non poteva che comprendere quel termine. La canzone che lo ha spedito in finale è intitolata infatti Bello bello, dedicato al nonnismo tipico dei datori di lavoro.

IL TESTO

Arriva lui, bello bello

Ci pensa lui, stai tranquillo

Da dove viene lui, bello bello

Fa tutto lui, manco a dirlo…

Ripete sempre che non aveva niente

Poi si è preso tutto da solo

Imparando le lezioni sulla pelle

È un caso più unico che raro!

Arriva lui, bello bello

Ci pensa lui, stai tranquillo

Da dove viene lui, bello bello

Fa tutto lui, manco a dirlo…

E io che sono scemo

Non ce l’ho neanche con lui

Sì, sono così buono che lo perdono

Tanto chi lo vede più

A quello chi lo vede più

Ma chi lo vede più

Bello bello

Arriva lui, bello bello

Ci pensa lui, stai tranquillo

Da dove viene lui, bello bello

Fa tutto lui, manco a dirlo…

Ripete sempre che non aveva niente

È un caso più unico che raro!

Tanto chi lo vede più

A quello chi lo vede più

Ma chi lo vede più

Bello bello

Tanto chi lo vede più

A quello chi lo vede più

Ma chi lo vede più

Bello bello

