Lodovica Comello, dal McDonald's a Violetta: chi è la conduttrice di Italia's got talent. E' sposata con Tomas Goldschimdt e ha un figlio

Appuntamento con la finale di Italia's got talent questa sera, mercoledì 23 marzo. Diretta - dalle ore 21.15 - su Sky Uno ma anche in chiaro su Tv8 e in streaming su Now. Sul palco di Cinecittà World, a Roma, saranno in dodici a giocarsi il titolo. Alla conduzione, ormai da anni, c'è Lodovica Comello, un’artista poliedrica: capace di cantare, ballare, condurre programmi tv e recitare.

Nata il 13 aprile del 1990 a San Daniele del Friuli, raggiunge il successo partecipando alla fiction Violetta nel ruolo di Francesca. La fiction le ha cambiato letteralmente la vita, visto che sul set ha anche conosciuto il produttore argentino Tomas Goldschmidt, con il quale è sposata dal primo aprile 2015. I due hanno avuto un figlio, Teo, nato nel marzo del 2020, in piena emergenza Covid. "Ha la capacità di analizzare con mente pacata e lucida tutti i problemi. C’era un problema? Arrivava lui: ‘Non importa, siediti, capiamo: trovo io la soluzione". Quanto vorrei avere questo suo pragmatismo", ha raccontato Lodovica in una vecchia intervista a Io Donna.

Per quanto riguarda la sua carriera, Lodovica ha iniziato a suonare la chitarra all'età di sei anni grazie al padre. Appassionato di musica, le ha fatto ascoltare tanti artisti, tra cui anche Fabrizio De André e i Pink Floyd. Nel 2011, all'età di 21 anni, ha ottenuto un successo mondiale grazie alla telenovela argentina Violetta e nel 2013 ha pubblicato il primo singolo da solista, Universo, seguito un album omonimo. Prima di sfondare come cantante e attrice e riuscire a mantenersi con la sua carriera, ha lavorato nel negozio d’abbigliamento dei suoi e poi in un McDonald’s.

