Fedez operato al San Raffaele dopo aver comunicato la malattia. L'annuncio di Chiara Ferragni

Le prime indiscrezioni le aveva lanciate Libero questa mattina, mercoledì 23 marzo. Poi, la conferma è arrivata dalla moglie Chiara Ferragni: Fedez è stato operato nella giornata di ieri, martedì 22 marzo, al San Raffaele. Il cantante milanese, sposato con la nota influencer, aveva annunciato nei giorni scorsi una malattia, pur senza specificarla. E lunedì sera aveva postato una storia su Instagram, spiegando come la giornata successiva sarebbe stata importante.

Oggi la Ferragni ha rotto il silenzio e su Instagram ha confermato che il marito si trova in ospedale e che presto tornerà a casa. In un post che la ritrae assieme a Fedez e ai due figli Leone e Vittoria dietro a una enorme torta rosa la nota influencer scrive: "Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata", conclude la Ferragni nel post.

Fedez nei giorni scorsi aveva spiegato nelle sue Instagram Stories il suo stato di salute: "Faccio questo video per esorcizzare e tirare fuori un po' di cose nella speranza che possa far bene anche a me. Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro - ha raccontato commosso - Quando ho scoperto quello che ho scoperto leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto, ed è una cosa che mi sento di fare in futuro. Se questo racconto dà conforto anche a una sola persona che magari non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti com'è la mia bellissima famiglia mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare". "Mi rendo conto che in questi anni io è come se avessi avuto in questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso - ha detto il lacrime il cantante - e solo ora mi rendo conto dell'importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio. Quell'album condiviso sarà anche la mia forza adesso e servirà a strapparmi un sorriso. Mi sentivo di buttare fuori un po' di me*** e nient'altro, non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura. Ringrazio i miei amici, la mia famiglia. Vi mando un abbraccio grande, spero di potervi dare aggiornamenti positivi il prima possibile".

