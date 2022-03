Miriam Leone, il marito è Paolo Carullo. Dalle scene sexy su 1992 alle foto su Instagram: chi è la Miss Italia 2008 e attrice italiana ora al cinema con Pierfrancesco Favino

23 marzo 2022 a

Stasera, mercoledì 23 marzo, su Sky Uno va in onda la finale di Italia's got talent, l'amato show che va alla ricerca del talento più particolare del panorama italiano. Tra gli ospiti più attesi ci sono Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che presenteranno il loro ultimo film Corro da te.

Italia's Got Talent, la finale: in 12 per il titolo dello show guidato da Lodovica Comello

Miriam Leone, Miss Italia nel 2008, è nata a Catania nel 1985 ma ha vissuto ad Acireale. Il padre è un insegnante di lettere, la madre era impiegata presso il comune di Aci Catena. Il successo arriva nel 2008 con la vittoria del concorso di bellezza. L'anno successivo, da giungo a settembre, conduce su Rai 1 Unomattina estate insieme ad Arnaldo Colasanti. Da settembre invece si sposta su Rai 2 per Mattina in famiglia, che viene spostato sul primo canale l'anno successivo. Il 2010 è anche l'anno d'esordio al cinema con il film Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso, di Giovanni Veronesi. Da quel momento sono tante le pellicole e le fiction a cui ha preso parte: le più recenti sono Diabolik, Marilyn ha gli occhi neri, Metti la nonna in freezer, I Medici e 1992-1993-1994. Proprio qui ha messo in mostra il proprio corpo, con scene sexy e di nudo che hanno incantato il pubblico a casa.

Per quanto riguarda la vita privata, condivide sui social pochi momenti con il marito Paolo Carullo. I due si sono sposati nel settembre 2021 dopo anni di fidanzamento tenuto quasi segreto. La Leone comunque è molto attiva su Instagram, dove pubblica scatti anche in costume che lasciano senza fiato i suoi milioni di follower. Nel periodo di uscita dei suoi film, invece, documenta spesso il tour di promozione del lavoro nei vari cinema italiani.

