Stasera in tv mercoledì 23 marzo, su La7 c'è Atlantide: le anticipazioni e gli ospiti

Il mercoledì su La7 è il giorno di Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Sarà così anche nella serata di oggi, 23 marzo, con l'approfondimento giornalistico di Andrea Purgatori, storico inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, mentre dal 2017 è alla guida del programma sulla rete di proprietà del gruppo Cairo Communication.

In prime time questa sera Purgatori presenta Ucraina: la guerra che nessuno vuole fermare. Mentre i russi cingono d’assedio Mariupol e le altre città, intorno alle due delegazioni che trattano un cessate il fuoco ci sono molti convitati di pietra: da Biden a Xi Jinping, da Macron a Erdogan. Potrebbero fermare il conflitto, ma perché non lo fanno? Il giornalista racconta per la puntata di Atlantide in onda alle 21.15, i retroscena di una diplomazia che sembra impotente e l’ipotesi di una nuova Yalta che come nel 1945 ridisegni i confini tra Occidente e la Russia di Putin. Tra gli ospiti ci saranno l’editorialista di Repubblica Ezio Mauro, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, lo storico Luciano Canfora, il vignettista Mauro Biani e i giornalisti collegati dall’Ucraina: Lorenzo Cremonesi, Andrea Nicastro ed Elena Testi.

La situazione è sempre più difficile: fino a ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha verificato 64 episodi di attacchi a strutture dell'assistenza sanitaria in ucraina in 25 giorni (tra il 24 febbraio e il 21 marzo), che hanno provocato 15 morti e 37 feriti. Quindi 2-3 attacchi al giorno. Lo comunica la stessa Oms, condannando gli attacchi "con la massima fermezza". Inoltre l'accesso limitato o inesistente a farmaci, strutture e operatori sanitari nel paese, significa - rilevano dall'oms - "che i trattamenti delle malattie croniche sono quasi interrotti. Anche la vaccinazione contro il Covid e l'immunizzazione di routine si sono fermate".

